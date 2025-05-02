На кордоні з Польщею буде обмежено проїзд ще через один пункт пропуску

Планується замінити асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі, а також на виїзному – для пасажирського транспорту з боку Польщі

Із 8 травня до середини червня цього року на території пункту пропуску триватимуть дорожні роботи

У пункті пропуску «Корчова – Краківець» на українсько-польському кордоні діятимуть тимчасові обмеження. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у фейсбуці, передає «Главком».

Із посиланням на польську сторону у відомстві попереджають, що із 8 травня до середини червня цього року на території вказаного пункту пропуску триватимуть дорожні роботи.

Планується замінити асфальтне покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі, а також на виїзному – для пасажирського транспорту з боку Польщі.

У зв’язку із частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Держприкордонслужба нагадує, що на сьогодні триває також реконструкція в пункті пропуску «Шегині» з українського боку.

Громадянам рекомендують заздалегідь планувати маршрути та користуватися менш завантаженими пунктами пропуску, а саме: «Смільницею», «Нижанковичами», «Равою-Руською», «Грушевим» й «Угриневим».

Нещодавно також стало відомо про часткове обмеження руху на міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) «Устилуг-Зосин» на кордоні з Республікою Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДМС.

З 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів з української сторони.

Також із 22 квітня 2025 року з 10:00 у пункті пропуску «Шегині» розпочались ремонтно-реконструкційні роботи. Українцям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: Рава-Руська, Грушів, Угринів, Смільниця, Нижанковичі.

Роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.