У застосунку «Резерв+» зʼявиться можливість підписувати контракти із ЗСУ

До кінця року у застосунку зʼявиться смартконтракт

Перед тим як підписати смартконтракт, людина проходитиме стандартну процедуру рекрутингу

До кінця 2025 року Міністерство оборони планує дозволити українцям підписувати контракти на службу в Збройних силах у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю Dou.

Як зазначила посадовиця, до кінця року в «Резерв+» зʼявиться смартконтракт. Це документ, який людина підписуватиме цифровим підписом після проходження процедури рекрутингу.

«Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт просто в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто», – пояснила вона

Перед тим як підписати смартконтракт, людина проходитиме стандартну процедуру рекрутингу: подання заявки, розмова з рекрутером, співбесіда. Після того як усе буде погоджено – контракт можна буде підписати відразу в телефоні.

Нагадаємо, у кінці січня в Україні було запущено електронні направлення на військово-лікарську комісію, яке військовозобов’язані можуть самостійно сформувати через «Резерв+». Минулого року Міноборони запустило онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати вакансії, дізнатись інформацію про бригади, командира в зручному форматі.



Також у мобільному застосунку «Резерв+» з'явилися нові відстрочки, а також дві нові функції.

Як повідомлялося, в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію, 99% визнаються придатними. Половина тих, хто повторно пройшов ВЛК, визнана придатною без застережень, друга половина придатна для служби в тилових частинах.

До слова, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобовʼязаних, що збільшить обсяги бронювання.