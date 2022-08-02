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Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика

Альона Боженко
Сьогодні, 06:13 glavcom.ua
Скільки українців постраждали на підприємствах від початку війни: статистика
Більше 140 працівників підприємств загинули від початку війни
фото із відкритих джерел

Найбільше потерпілих зареєстровано у Києві

Від початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок бойових дій на підприємствах України постраждали 489 працівників, 147 із них загинули. Про це повідомила пресслужба Фонду соціального страхування.

«З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 235 випадків травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові. Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію Росії постраждали 489 працівників (+8 за останній тиждень), 147 з них загинули», – йдеться у повідомленні.

Найбільше потерпілих зареєстровано у Києві – 84 особи, 28 з яких загинули; у Миколаївській області – відповідно 65 і 26, на Дніпропетровщині – 49 і 11, на Донеччині – 48 і 10.

У Харківській області від війни на виробництві постраждали 39 осіб, 8 загинули, у Вінницькій – відповідно 30 і 9, Запорізькій – 29 і 3, Чернігівській – 28 і 8, Київській – 24 й 11, Сумській області – 22 постраждалих, з них 8 загинули.

«Щодо кожного випадку поранень або смерті українських працівників внаслідок російського вторгнення організовується робота з розслідування», – зауважили у фонді.

Усі постраждалі забезпечуються Фондом соціального страхування страховими виплатами і медико-соціальними послугами.

Як зазначається, потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я, крім одноразових допомог, також забезпечуються щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності.

Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників.

Нагадаємо, 1 серпня, в Україні розпочав свою роботу державний портал розшуку дітей «Діти війни». Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

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Теги: обстріл росія війна в Україні Україна

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