Окупаційна влада Донбасу «знайшла», чим замінити зруйновану промисловість
Гауляйтер окупованої Донецької області привіз на Петербурзький економічний форум нову ідею
Голова так званої «ДНР» Денис Пушилін запропонував перетворити колись один із найбільших індустріальних центрів України з розвиненою металургією, вугільною галуззю, машинобудуванням та хімічною промисловістю на виноградники для виробництва вина.
Гауляйтер заявив, що значна частина території Донецької області нібито підходить для вирощування винограду та виробництва вина. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пише «Главком».
«Зараз змінився клімат, змінилась погода, і більша частина «ДНР» зараз підходить безпосередньо для того, щоб вирощувати виноград відповідних сортів для виробництва в тому числі, і вина», – каже він.
До слова, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров спробував виправдати провальні зусилля окупаційної армії захопити Донецьку область. Зокрема, він заявив, що Москва не захоплює Донбас, бо нібито не хоче завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть «росіяни».
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