Окупаційна влада Донбасу «знайшла», чим замінити зруйновану промисловість 

Пушилін цілком серйозно заявив про те, що на Донбасі можна вирощувати виноград та виробляти вино

Гауляйтер окупованої Донецької області привіз на Петербурзький економічний форум нову ідею

Голова так званої «ДНР» Денис Пушилін запропонував перетворити колись один із найбільших індустріальних центрів України з розвиненою металургією, вугільною галуззю, машинобудуванням та хімічною промисловістю на виноградники для виробництва вина.

Гауляйтер заявив, що значна частина території Донецької області нібито підходить для вирощування винограду та виробництва вина. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пише «Главком».

«Зараз змінився клімат, змінилась погода, і більша частина «ДНР» зараз підходить безпосередньо для того, щоб вирощувати виноград відповідних сортів для виробництва в тому числі, і вина», – каже він.

Донбас до початку російської агресії був одним із найважливіших промислових регіонів України. Тут працювали великі металургійні комбінати, машинобудівні підприємства, хімічні заводи та сотні вугільних шахт. У 2014 році Росія розпочала окупацію частини Донецької та Луганської областей, а після повномасштабного вторгнення у 2022 році захопила нові території регіону. За роки окупації значна частина промислових підприємств була зупинена, зруйнована бойовими діями або втратила виробничі зв'язки та ринки збуту. Багато шахт опинилися в занедбаному стані, а частина з них була затоплена.

До слова, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров спробував виправдати провальні зусилля окупаційної армії захопити Донецьку область. Зокрема, він заявив, що Москва не захоплює Донбас, бо нібито не хоче завдавати надмірної шкоди територіям, де живуть «росіяни».