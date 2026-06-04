Скандал із депортацією росіянина Хакімова: головні деталі та нові факти

Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, є громадянином Російської Федерації

Руслан Хакімов перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців

Народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив нові документи у справі громадянина Росії Руслана Хакімова, більш відомого як Аслан Хакімов.

З відповіді Офісу омбудсмана стало відомо, що чоловік наразі перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців, а остаточне рішення щодо його подальшої долі має ухвалити суд, пише «Главком».

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Хто такий Аслан Хакімов

Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, є громадянином Російської Федерації. За його словами, він залишив Росію у 2015 році після переслідувань з боку ФСБ та нелегально перетнув український кордон.

Відтоді проживав в Україні. Тут створив сім'ю, став батьком трьох дітей, які мають українське громадянство, займався підприємницькою діяльністю та, за даними низки українських військових і волонтерів, допомагав Силам оборони.

Широкому загалу Хакімов відомий як волонтер і розробник наземних роботизованих комплексів для українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення він брав участь у розробці технічних рішень для фронту та підтримці українських підрозділів.

Чому виник скандал

На початку квітня стало відомо, що Хакімова затримали та помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Як пояснював правозахисник Борис Захаров у коментарі «Радіо Свобода», проблема полягає в тому, що після втечі з Росії у 2015 році Хакімов не звернувся за офіційним захистом або статусом біженця в Україні.

За словами правозахисника, протягом багатьох років він проживав в Україні, використовуючи документи, які правоохоронці вважають підробленими. Через це щодо нього виникли питання міграційного законодавства.

Сам Хакімов пояснював, що не оформлював документи офіційно через страх бути виданим Росії. «Саме після тих катувань у 2015 році я був змушений нелегально перетнути кордон і рятувати своє життя. За ці роки Україна стала моїм домом. Тут у мене народилися троє дітей – українці. Тут моя сім’я, моє життя і моя боротьба», – писав він.

Що вирішив суд

Згідно з документами, які оприлюднив Федієнко, 1 квітня 2026 року співробітники СБУ доставили Хакімова до Західного міжрегіонального управління Державної міграційної служби. У ДМС встановили відсутність документів, які підтверджують особу та законність перебування в Україні. Після цього міграційна служба звернулася до суду.

2 квітня Галицький районний суд Львова задовольнив позов ДМС та постановив затримати Хакімова з поміщенням до пункту тимчасового перебування іноземців строком на шість місяців для його ідентифікації та забезпечення процедури видворення.

Чому справа викликала резонанс

Після затримання на підтримку Хакімова виступили військові, волонтери, правозахисники та громадські діячі. Критики рішення про видворення наголошують, що Росія вважає його терористом і розшукує. За словами Бориса Захарова, в РФ Хакімова заочно засудили до 20 років ув'язнення.

Правозахисник стверджує, що повернення до Росії може становити для нього смертельну небезпеку. «Військовий суд Росії засудив його до 20 років тюрми. Йому загрожують катування і смерть у Росії», – заявляв Захаров. Окремі прихильники Хакімова також наголошують, що він володіє знаннями у сфері військових технологій та працював над розробками для української армії.

Що каже омбудсман

У відповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця зазначається, що наразі триває процедура встановлення всіх обставин справи.

Також перевіряються підстави, які можуть унеможливити примусове повернення чи видворення особи відповідно до статті 31 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Закон забороняє повертати людину до країни, де їй можуть загрожувати переслідування, катування, загибель або інші серйозні порушення прав людини. Крім того, адвокат Хакімова оскаржив рішення суду в апеляційній інстанції.

Що заявив Федієнко

Коментуючи відповідь омбудсмана, народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що продовжує контролювати ситуацію. За його словами, остаточне рішення щодо подальшої долі Хакімова має ухвалюватися виключно у правовому полі та з дотриманням усіх процедур.

«Офіс Омбудсмана України наголошує на необхідності дотримання прав людини та перевірки обставин, які можуть перешкоджати примусовому поверненню або видворенню особи», – написав депутат.

Водночас він закликав не перетворювати цю історію на інструмент інформаційних кампаній і висловив упевненість, що після завершення перевірок ситуація отримає остаточну правову оцінку.

Що відомо зараз

Наразі Руслан Хакімов перебуває у пункті тимчасового перебування іноземців. Процедура його ідентифікації триває, а рішення про можливе видворення ще не набуло остаточного характеру через судове оскарження.

Таким чином, справа опинилася на стику міграційного законодавства, питань національної безпеки та гуманітарних ризиків, пов'язаних із можливим поверненням громадянина РФ до країни, де, як стверджують його захисники, йому загрожує переслідування.