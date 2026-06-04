Озеро в Карпатах отримало відзнаку, яку мають лише обрані локації світу

Відзнаку Blue Flag присуджують лише локаціям, які відповідають найвищим вимогам щодо якості води, безпеки та екологічних стандартів

Озеро Молодості на території курорту «Буковель» пройшло міжнародну сертифікацію Blue Flag, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам якості води, безпеки, екологічного менеджменту та доступності для відпочивальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на акціонера курорту Захара Палицю.

Відзнака світового рівня

Отримання міжнародної відзнаки стало результатом системної роботи над розвитком інфраструктури та дотриманням екологічних вимог.

«Блакитний прапор» – це не лише міжнародна відзнака, а підтвердження того, що українські туристичні локації можуть відповідати найвищим світовим стандартам. Для Буковелю це результат системної роботи над якістю інфраструктури, безпекою та екологічною відповідальністю. Ми послідовно формуємо нову культуру відпочинку в Карпатах і доводимо, що український курорт може бути прикладом для всієї Європи», – розповів Захар Палиця.

Він наголосив, що Озеро Молодості є одним із головних літніх об’єктів курорту та щороку приймає десятки тисяч відвідувачів. Саме тому підтримання належної якості води та високих екологічних стандартів залишається одним із ключових пріоритетів.

«Озеро Молодості є найбільшою штучною водоймою в Україні та одним із головних літніх магнітів курорту. Щороку тут відпочивають десятки тисяч гостей. Тому для нас дуже важливо забезпечити високі екологічні стандарти, адже від цього напряму залежить безпека людей», – зазначив Захар Палиця.

Що означає сертифікація Blue Flag

У «Буковелі» підкреслили, що сертифікація Blue Flag передбачає щорічне підтвердження відповідності суворим міжнародним вимогам. Йдеться не лише про якість води, а й про систему поводження з відходами, безпеку відпочивальників, наявність рятувальних служб, медичної допомоги та забезпечення доступності об’єкта для різних категорій відвідувачів.

Програма «Блакитний прапор» є однією з найавторитетніших міжнародних екологічних ініціатив у сфері туризму. Вона діє у 53 країнах світу. Наразі її учасниками є понад 5 тис. пляжів, марин та туристичних об’єктів, які відповідають встановленим стандартам якості, безпеки та екологічної відповідальності.

Які вимоги необхідно виконати

Для отримання відзнаки локація повинна щороку проходити перевірку за 32 критеріями, які поділені на чотири основні категорії. Серед них – якість води, управління прибережною територією, безпека та сервіс, а також інклюзивність. Зокрема, лабораторні аналізи води проводяться протягом усього сезону, а територія має відповідати вимогам щодо прибирання та роздільного збору відходів.

Отримання сертифіката Blue Flag стало черговим міжнародним визнанням української туристичної інфраструктури та підтвердило відповідність Озера Молодості світовим екологічним і безпековим стандартам.

Що варто знати туристам

Озеро Молодості є однією з головних літніх локацій Буковелю та найбільшою штучною водоймою України. Його площа перевищує шість гектарів, довжина становить понад 750 метрів, а глибина сягає восьми метрів. Вода надходить із гірських джерел і влітку прогрівається до 20-23 градусів. Для відпочивальників облаштовано майже два кілометри пляжної зони з душовими, кабінками для перевдягання, спортивними майданчиками та рятувальними постами.

Вхід на територію озера є безкоштовним. Відвідувачі можуть без оплати користуватися пляжем, туалетами, роздягальнями, лавками, волейбольними майданчиками та послугами рятувальників. Водночас за додатковий комфорт доведеться заплатити. Зокрема, оренда шезлонга коштує: 300 грн, комплекту із шезлонга, матраца та парасолі: від 450 грн, чотиримісного пляжного ліжка: від 1200 грн, а бунгало: від 1400 грн на день.

На озері працюють прокати SUP-дошок, катамаранів і гідроциклів. Година катання на катамарані коштує близько 300 грн, оренда SUP-дошки – від 250 грн за годину, а поїздка на гідроциклі – від 700 грн за 15 хвилин. Поруч розташовані аквапарк «Мавка», SPA-комплекс VODA Club, ресторани, готелі, велосипедні маршрути та інші літні атракціони курорту. Завдяки поєднанню безкоштовної пляжної інфраструктури та широкого вибору розваг Озеро Молодості залишається однією з найпопулярніших локацій для літнього відпочинку в Карпатах.

Нагадаємо, раніше «Главком» проаналізував вартість літнього відпочинку для українців у популярних туристичних напрямках Європи. Зокрема, у Чорногорії туроператори зафіксували зростання цін на відпочинок у середньому на 15-20% порівняно з минулим роком. Водночас країна продовжує конкурувати з Хорватією та Італією завдяки чистому Адріатичному морю та доступнішим цінам на проживання.

Також зростання цін зафіксовано у Болгарії. Літній сезон 2026 року став першим після інтеграції країни до єврозони. За даними туроператорів, вартість тижневого відпочинку на двох там збільшилася на 15–25% порівняно з попередніми роками. Попри це, Болгарія зберігає позиції одного з найдоступніших морських напрямків для українських туристів та продовжує конкурувати з курортами Іспанії, Італії та Греції.

Серед найпопулярніших курортів Чорногорії туристи обирають Будву, Бечічі, Рафаїловичі, Котор, Пераст, Светі-Стефан та Петровац. У Болгарії найбільшим попитом користуються Сонячний Берег, Золоті Піски, Святий Влас, Албена, Созополь та Несебр. Саме екологічні стандарти, чистота води та якість туристичної інфраструктури дедалі частіше стають одним із головних критеріїв вибору місця відпочинку для європейських туристів