Священники УПЦ МП освятили колонію в Бердянську, де катують українців

У колонії №2 на окупованій території утримували українських військових і цивільних та застосовували до них тортури

Бердянськ перебуває під російською окупацією з лютого 2022 року

У тимчасово окупованому Бердянську священники УПЦ МП святили виправну колонію №2, яку українські правозахисники, журналісти та колишні полонені називають місцем утримання і катувань українських військових та цивільних. Про це повідомляє «Локатор-Медіа» з посиланням на пресслужбу окупаційного «Управління федеральної служби виконання покарань по Запорізькій області», пише «Главком».

За даними видання, обряд провели протоієрей Віталій Житко та ієрей Ярослав Попов, які співпрацюють із так званою Бердянською єпархією православної церкви РФ. Вони освятили адміністративну будівлю, службові приміщення, а також особовий склад і керівництво установи.

Під час церемонії Житко звернувся до працівників колонії із закликом «нести служіння зі старанністю та честю». «Нехай це освячене місце стане для вас символом справедливості та опорою у вашій нелегкій праці. Сьогодні ми не лише окропили стіни святою водою, а й закликали благодать Божу на допомогу всім, хто тут працює», – заявив він.

За інформацією журналістів, колонію створили на базі державної установи «Приморська виправна колонія №145» (колишня Бердянська виправна колонія №77). Після окупації міста російські окупанти використовують її для утримання українських військовополонених і цивільних заручників.

Свідчення колишніх бранців вказують на жорстокі умови утримання. За їхніми словами, людей місяцями тримали в ізоляції без прогулянок і доступу до душу, у холодних камерах із постійно увімкненою гучною музикою, яка не дозволяла спілкуватися між собою. У невеликих камерах площею кілька квадратних метрів одночасно утримували по чотири-п'ять осіб, через що не всім вистачало спальних місць.

Колишні ув'язнені також розповідали про окрему камеру без номера, звідки регулярно було чути крики та звуки тортур. За їхніми свідченнями, полонених били, застосовували електричний струм і використовували протигази під час допитів.

Особливу роль у колонії, за даними «Локатор-Медіа», відіграє ієрей Ярослав Попов. Він очолює тюремний відділ у структурі створеної окупантами Бердянської єпархії РПЦ та є помічником начальника окупаційного управління ФСВП із роботи з вірянами. До окупації Попов служив у храмах УПЦ МП у Бердянському районі та був капеланом у колонії, на базі якої згодом створили нинішню установу.

Варто зазначити, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Як повідомлялось, Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними».

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.