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Сирський позбавив вісім військових частин права самостійно готувати новобранців

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сирський позбавив вісім військових частин права самостійно готувати новобранців
Олександр Сирський під час наради, 4 червня 2026 рік
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Окремим бригадам і полкам поставлено завдання покращити умови та зміст підготовки новобранців

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив жорсткі рішення за підсумками травневих перевірок системи базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Вісім військових частин втратили право самостійно навчати мобілізованих на власній базі. Про це генерал повідомив за результатами спеціальної робочої наради, інформує «Главком».

Повідомляється, що у травні перевірки охопили 72 військові частини, які раніше отримали дозвіл самостійно проводити базову загальновійськову підготовку. Контроль виявив серйозні недоліки у роботі деяких підрозділів.

«За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців», – наголосив Олександр Сирський.

Головком чітко дав зрозуміти, що поступок у питанні навчання солдатів не буде.

«Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам. Тому продовжуємо вдосконалювати систему базової загальновійськової підготовки, посилювати адаптацію мобілізованих у навчальних центрах і бойових частинах, підвищувати рівень психологічної підготовки та реалізовувати додаткові заходи для профілактики самовільного залишення частин», – зазначив Сирський.

«Главком» писав, що агресор планує суттєво підвищити швидкість своїх засобів нападу, довівши частку реактивних ударних безпілотників у нових хвилях атак до 50%. За словами Олександра Сирського, наслідки щоденних російських нальотів були б значно важчими, якби Україна системно не розбудовувала так звану «малу протиповітряну оборону».

Нагадаємо, що Угруповання Сил безпілотних систем Збройних Сил України підбило підсумки своєї роботи за рік та оприлюднило приголомшливу статистику верифікованих втрат ворога. За 358 діб з моменту створення командування, українські дрони нейтралізували понад 100 тис. живої сили противника та знищили сотні тисяч одиниць техніки, що втричі перевищує чисельність угруповання, яке Росія кидала на захоплення української столиці у 2022 році. 

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Теги: військові навчання військові Олександр Сирський

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