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Суд покарав військового ТЦК за застосування сили під час мобілізаційних заходів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Суд покарав військового ТЦК за застосування сили під час мобілізаційних заходів
Військовий був у тактичному одязі без знаків розрізнення і не мав бодікамери
фото з відкритих джерел

У суді було доведено перевищення службових повноважень з боку співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки

На Хмельниччині суд оштрафував на 17 тис. грн старшого солдата групи оповіщення за перевищення службових повноважень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 9 травня цього року троє співробітників ТЦК здійснювали заходи оповіщення громадян у селищі Віньківці Хмельницького району. На вулиці Соборної України поблизу магазину «Аврора» трапилася конфліктна ситуація. Як стверджував заявник-потерпілий, один зі співробітників ТЦК намагався витягнути з автомобіля його сина. На зауваження батька, що він самостійно доставить хлопця до ТЦК для з`ясування можливих обставин порушення військового обліку, військовослужбовець різко відреагував, почав лаятися і погрожувати фізичною розправою. Після цього наніс заявнику удар кулаком в обличчя та забризкав йому очі сльозогінною речовиною з балончика.

При цьому працівники ТЦК, як випливає з постанови суду, не представились, не показали службові посвідчення; несли службу з порушенням носіння стройового одягу. Зокрема, підсудний перебував у тактичному одязі без знаків розрізнення (без шевронів та погонів, а також нагрудних нашивок з ініціалами). Інші двоє працівників також були без формового одягу, у цивільному одязі.

У вигляді доказів Феміда розглянула світлини, на яких зафіксовано неправомірні дії представників ТЦК. Зокрема, є кадр, на якому старший солдат групи оповіщення схопив громадянина за руки ззаду. Окремо у суді підтверджено, що вказана група оповіщення працювала на рейді без відеореєстратора (бодікамери).

У суді співробітник ТЦК визнав вину. Натомість звернув увагу суду на те, що конфлікт був спровокований самим громадянином та його батьком з метою уникнення оповіщення. Додав: на його військовій формі були відсутні знаки розрізнення, а група оповіщення не мала нагрудної камери.

У своїх висновках суд наголосив: військовослужбовець ТЦК порушив приписи статей 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, а також застосував до громадянина фізичну силу під час здійснення заходів оповіщення.

Як повідомляв «Главком», у  Києві суд оштрафував директорку ТОВ «Ок «Скай Сервіс Плюс» (організація спеціалізується на управлінні нерухомим майном) на 799 тис. грн за «відмазування» від мобілізації.

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Теги: війна штраф мобілізація

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