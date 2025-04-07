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В Україні знову зріс рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами: дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україні знову зріс рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами: дослідження
Третина контрафактної продукції має ознаки підроблених акцизних марок
фото: depositphotos.com

Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн

У лютому 2025 року. нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання – до 14,1%. Це сталося після року поступового зниження, повідомляє «Главком» з посиланням на Kantar.

Згідно з дослідженням, річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить понад 5 млрд шт.

Також спостерігається помітне зростання частки тютюнової продукції з маркуванням Duty Free або експортного призначення, яка нелегально продається в Україні. У лютому 2025 року вона становила 6,4%.

Зазначається, що третина контрафактної продукції має ознаки підроблених акцизних марок. З цієї частки 25% (за написом на упаковці) вказані, як виготовлені компаніями Marshall Finest Tobacco/United Tobacco/VK Tobacco FZE, ще 8% – «Українським тютюновим виробництвом».

«Понад половина нелегальної продукції, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні (55%), за написом на упаковці, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою. Основні торгові марки цієї групи – Compliment (50%) та Lifa (5%). Решта 45% цієї категорії – продукція з невизначеним виробником; серед найпоширеніших брендів – Marshall (25%), Urta (9%) та Brut (6%)», – йдеться в дослідженні.

Найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами фіксуються у шести областях, які разом формують 73% ринку такої продукції: Дніпропетровська – 28%, Одеська – 16%, Львівська – 9%, Харківська – 8%; Київ та Київщина – 7%, Хмельницька – 5%.

Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн
Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 24,2 млрд грн
фото: Kantar

У дослідженні вказано, що на початку 2025 року більшість нелегальних тютюнових виробів (68%) продовжує продаватися через кіоски та магазини — ця тенденція зберігається з минулого року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. В Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

До слова, кількість тих, хто вживає тютюн, за останні 20 років скоротилася на третину, цьому сприяло підвищення податків.

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Теги: тютюнові вироби ринок

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