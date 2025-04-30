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Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через одну витівку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через п'яну витівку
фото: Nottinghamshire Police

38-річному Полу Ормонду заборонили відвідувати паби по всій країні після  нападу на чоловіка в пабі 

Чоловікові на два роки заборонили відвідувати всі паби в Англії та Уельсі після того, як він напав на відвідувача.  Про це повідомляє  «Главком» із посиланням на Mirror.

Йдеться про 38-річного Поля Ормонда з Ноттінгемшира, який у липні минулого року прийшов у паб Turks Head у Ноттінгемі і здійснив там «неспровокований напад» на іншого чоловіка.

Жертва отримала серйозні травми обличчя та перенесла кілька операцій із відновлення кісток. Ормонд визнав себе винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і був засуджений до двох років умовного ув'язнення.

Суддя назвав чоловіка «п'яним головорізом» та ухвалив стежити за ним за допомогою датчика, який кожні півгодини протягом 120 днів братиме пробу поту у засудженого та перевірятиме її на алкоголь. Крім цього, з Ормонда стягнули компенсацію та призначили йому 120 годин неоплачуваних робіт.

Нагадаємо, колишнього прем'єр-міністра Британії і відданого друга України Бориса Джонсона під час сімейного відпочинку в зоопарку атакував страус.

Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережі опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: «Надто смішно, щоб не поділитися».

Теги: алкоголь напад дружина відео

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