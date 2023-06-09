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Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)
Бабусю перенесли в автівку швидкої допомоги
фото: скрін із відео з соцмереж

Літня жінка боялася померти, однак медики її заспокоїли

Рятувальна операція з затоплених територій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС триває. Так, у Херсоні врятували 96-річну бабусю Лідію, яка боялася померти й весь час запитувала про це. Про це повідомили фотографи Костянтин та Влада Ліберови.

Рятувальники допомогли 96-річній мешканці Херсона вибратися із помешкання, яке розташоване на одній із найбільш затоплених вулиць міста: жінку евакуювали з вулиці Дорофеєва.

Бабусю перенесли до машини швидкої допомоги, де їй одразу ж узялися допомагати медики. Налякана жінка боялася померти й увесь час запитувала про це. Однак працівники «швидкої» заспокоювали Лідію, стверджуючи, що цього не станеться.

«Куди Вам, я Вам умру!» – наголосив один із медиків.

Нагадаємо, під Олешками жінці з дітьми довелося вилізти на горище, адже їхній будинок затопило. Оселя жінки розташована неподалік тимчасово окупованих Олешок, що у Херсонській області.  Потерпіла разом з дітьми майже добу перебували без питної води та без можливості евакуюватися із затопленого будинку.

Коли хлопчик побачив дрон, він жестами з даху почав благати про допомогу. Також у мережі повідомили координати будинку, сподіваючись, що хтось зможе прийти на порятунок.

Спочатку наші воїни скинули з дрона воду та їжу. Згодом для порятунку прибув човен. Сім'ю евакуювали до Херсона.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Теги: Херсонщина волонтер відео Каховська ГЕС

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Суспільство

Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)
Рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю (відео)
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