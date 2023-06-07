Катастрофа на Каховській ГЕС: жінка з дитиною чекає на порятунок на даху (відео)

Наразі у місті найскладніша ситуація з затопленням з усіх населених пунктів лівого берега Дніпра

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині у ніч проти 6 червня постраждали десятки населених пунктів як на звільненому правому, так і на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. На правобережжі дуже постраждав Херсон та прибережні населені пункти, ще більше дісталося містам та селам, де порядкують окупанти.

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Зокрема, критична ситуація у тимчасово окупованих Олешках. Так, у мережу потрапило відео з дрона: люди з надією чекають на допомогу й благають про порятунок із дахів своїх домівок, де їм і довелося ночувати.

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У деяких районах міста вода сягнула дахів двоповерхових будинків. «Суспільне» розповіло історію місцевої жительки Ксенії, яка шукала човен для порятунку родини подруги. Коли жінки востаннє спілкувалися телефоном, родина подруги, двоє дорослих і двоє дітей, сиділи на даху свого будинку. Потім зв'язок з ними зник.

Попри те, що окупаційна адміністрація публікує номери гарячих ліній рятувальників, люди не мають змоги зателефонувати з українських SIM-карт на російські номери. Водночас російський мобільний звʼязок в Олешках не працює вже кілька місяців. Наразі в Олешках пробивається лише мобільна мережа Vodafone, але і вона нестабільна.

Люди намагаються рятуватися самотужки, однак російські окупанти перешкоджають їм у цьому.

Рятувальної служби в Олешках немає, найближча розташована в Генічеську.

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Російська окупаційна адміністрація Олешок стверджує, що наразі у місті найскладніша ситуація з затопленням з усіх населених пунктів лівого берега Дніпра. Також російська влада заявляє про тимчасову евакуацію людей з Олешок. Водночас місцеві мешканці, які змогли зателефонувати своїм родичам на підконтрольну територію, кажуть, що ніякої допомоги, окрім як від друзів, знайомих та сусідів, до міста не надходить.

Нагадаємо, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

Зауважимо, гауляйтер Херсонської області Сальдо стверджує, що жителі затоплених районів нібито самі відмовляються від евакуації. Російські загарбники кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області – люди провели ніч на дахах (фото, відео).

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Рівень води на затоплених територіях Херсонщини зростає й сягнув дахів будинків – Олешки пішли під воду (фото, відео).

До слова, Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року й спрогнозував невеселий сценарій для Криму, який може залишитися без води на 10-15 років, а то й назавжди: що означає підрив Каховської ГЕС.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).