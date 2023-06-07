Підрив Каховської ГЕС. Росія намагається підкупити місцевих за $122

Росія заявила, що виплатить постраждалим від підриву ГЕС від $122 до $614

Після підриву Каховської ГЕС Росія намагається підкупити місцевих мешканців. Росія обіцяє виплатити постраждалим декілька тисяч рублів, повідомляють російські ЗМІ.

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Росіяни вчинили акт техногенного тероризму, позбавили українців домівок та змінили екосистеми, знищивши Каховську ГЕС. Проте вони вважають, що для того, щоб заплатити за це, достатньо лише від 10 тис. до 50 тис. рублів.

«Виплати постраждалим через підтоплення на Каховській ГЕС становитимуть від 10 до 50 тисяч рублів залежно від ступеня збитків», – заявила російська влада.

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Зазначимо, що 10 тис. рублів – це приблизно 4542 грн ($122), а 50 тис. рублів – це 22480 грн (приблизно $614). Саме в такі мізерні кошти росіяни оцінюють зруйноване життя людей на Херсонщині.

Росія наголошує, що оцінка збитків у підтоплених після руйнування Каховської ГЕС районах Херсонської області розпочнеться одразу після сходу води.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.