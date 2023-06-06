Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Рівень води в Каховському водосховищі, з якого харчується Північно-Кримський канал, стрімко падає

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області може призвести до проблем із постачанням води до Криму. Про це заявив повідомив окупаційний очільник Нової Каховки Володимир Леонтьєв, передають росЗМІ.

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«Північно-Кримський канал побудований таким чином, що вода самопливом тече до Криму. Зараз рівень води в Каховському водосховищі, з якого харчується канал, стрімко падає. Проблеми із забезпеченням водою, можливо, будуть», – сказав він.

Каховська гідроелектростанція працює з 50-х років. Вона забезпечує регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водопостачання посушливих південних районів та навігацію від Херсона до Запоріжжя. Від неї починається Північно-Кримський канал, який забезпечує дніпровською водою півострів.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.