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Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою
Окупанти вночі підірвали Каховську ГЕС
фото з соцмереж

Рівень води в Каховському водосховищі, з якого харчується Північно-Кримський канал, стрімко падає

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області може призвести до проблем із постачанням води до Криму. Про це заявив повідомив окупаційний очільник Нової Каховки Володимир Леонтьєв, передають росЗМІ.

«Північно-Кримський канал побудований таким чином, що вода самопливом тече до Криму. Зараз рівень води в Каховському водосховищі, з якого харчується канал, стрімко падає. Проблеми із забезпеченням водою, можливо, будуть», – сказав він.

Каховська гідроелектростанція працює з 50-х років. Вона забезпечує регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водопостачання посушливих південних районів та навігацію від Херсона до Запоріжжя. Від неї починається Північно-Кримський канал, який забезпечує дніпровською водою півострів.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

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Теги: Херсонщина окупанти війна Каховське ГЕС

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