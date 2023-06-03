Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою
фото: СБУ

Після визволення Херсона фігурант спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА

Служба безпеки України затримала ще одного колаборанта у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Фігурантом виявився посадовець Херсонської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У період тимчасової окупації міста він добровільно погодився увійти до створеного агресором «головного управління Міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Там його призначили «старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру», – йдеться в повідомленні.

До обов’язків чоловіка входила підготовка так званих експертиз фінансової діяльності підприємств. Вона потрібна була для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

Встановлено, що під час перебування у лавах окупаційного органу ворожий поплічник їздив до Москви на «курси підвищення кваліфікації». Після визволення обласного центру фігурант спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА. Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено:

  • роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Росії;
  • документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ
Вчора, 20:16
Підозрюваний перевозив особовий склад окупантів та боєприпаси
За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині
Вчора, 16:45
До 2014 року Олексій Ніконоров працював у Державній податковій інспекції у Голосіївському районі Києва
СБУ повідомила про підозру близькому поплічнику Пушиліна
29 травня, 15:53

Кримінал

СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога
СБУ викрила чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на ворога
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
Закарпатець категорично відмовився воювати, його арештовано
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ
Бізнес-партнер Коломойського у день вторгнення РФ привласнив майже 600 млн грн «Укртатнафти» – СБУ
За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині
За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО
Суд призначив запобіжний захід блогерці, яка знімала на відео роботу ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту