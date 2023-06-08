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ЗСУ врятували сім'ю із затопленого будинку в Олешках (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ врятували сім'ю із затопленого будинку в Олешках (відео)
Жінку з дітьми евакуювали до Херсона
фото: Ювенальна поліція України

Сім'я провела у затопленому будинку ніч, а на ранок – помітили дрон і почали благати про допомогу

Жінку з дітьми із затопленого будинку в тимчасово окупованих Олешках, яким українські військові раніше передавали воду дроном, вдалося врятувати. Про це повідомляє Hromadske і 24 канал.

Жінка та двоє дітей опинилися на даху затопленого будинку у дачному кооперативі «Чайки-2», який розташовується неподалік від Олешок і тривалий час перебуває у сірій зоні.

Українські військові передавали їм воду дроном – а тепер стало відомо, що людей вдалося врятувати.

Вражаючі кадри з безпілотного літального апарата розповсюдилися в мережі, де сім'я звертається до глядачів жестами про допомогу. Після катастрофи на Каховській ГЕС, яка спричинила підтоплення, їхнє місце проживання було повністю затоплено.

Сім'я провела ніч у затопленому будинку, а на ранок помітила безпілотник над собою і почала відчайдушно благати про допомогу. Упродовж майже цілого дня вони залишалися на даху, чекаючи порятунку.

Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

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Теги: Херсонщина безпілотник військові окупанти

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