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Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
фото: glavcom.ua

Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 12-17°

У неділю, 5 листопада, у більшості областей України пройдуть дощі. У низці областей очікується сильний вітер. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На території України буде хмарно з проясненнями. У більшості областей очікується дощ. Уночі значні дощі пройдуть у Вінницькій, Житомирській, місцями Хмельницькій та Київській областях, вдень на Закарпатті. У центральних, південних та Київській областях істотних опадів вдень не передбачається.

Вітер південно-західний, південний зі швидкістю 7-12 м/с. Уночі в південній частині, центральних та більшості північних областей, а вдень у західних та в північно-східних областях очікуються сильні пориви вітру до 17-22 м/с. Попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Температура повітря вночі сягатиме 9-14°. У південно-східній частині підніметься до 17°. Прохолоднішою ніч буде в західних областях – очікується 3-8° тепла. Протягом дня температура в більшості областей коливатиметься в межах 12-17°. На півдні країни становитиме 18-23°.

Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде помірний, місцями значний дощ. Вдень істотних опадів не передбачається.

Пориви вітру вночі та вранці сягатимуть 17-22 м/с. У області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Уночі температура в Київській області становитиме 9-14°, вдень – 12-17°. У столиці стовпчики термометрів покажуть 11-13° вночі, та близько 15° вдень.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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