У Іспанії спалахнула лісова пожежа
Унаслідок пожежі згоріло близько дві тисячі гектарів лісів
Пожежа, спричинена штормом Кіаран, спалила на сході Іспанії близько дві тисячі гектарів лісів та змусила евакуювати 850 людей з чотирьох міст. Про це повідомляє AP.
Близько 200 пожежників та солдатів армійського підрозділу з надзвичайних ситуацій були залучені до гасіння пожежі, що тривала добу поблизу східного міста Монтічельво.
Регіональний уряд Валенсії заявив, що сподівається на залучення до операції п'яти пожежних літаків та гелікоптерів. Глава регіону Карлос Масон закликав людей уникати поїздок у цьому районі та діяльності в лісах, що може призвести до пожеж.
Як повідомляє інформаційне агентство Efe, вночі у п'ятницю вітер у зоні досягав близько 120 км/год. Масон стверджує, що через вітер вогонь поширюється в гірській та лісистій місцевості.
Пожежа виникла через шторм Кіаран, який накрив більшу частину Європи, Дощ і низькі температури не допомогли запобігти пожежі.
Нагадаємо, щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. Екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран.
Раніше повідомлялося, що в бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.
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