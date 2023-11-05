У Іспанії спалахнула лісова пожежа

Унаслідок пожежі згоріло близько дві тисячі гектарів лісів

Пожежа, спричинена штормом Кіаран, спалила на сході Іспанії близько дві тисячі гектарів лісів та змусила евакуювати 850 людей з чотирьох міст. Про це повідомляє AP.

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Близько 200 пожежників та солдатів армійського підрозділу з надзвичайних ситуацій були залучені до гасіння пожежі, що тривала добу поблизу східного міста Монтічельво.

В Іспанії загорівся ліс фото: AP

Регіональний уряд Валенсії заявив, що сподівається на залучення до операції п'яти пожежних літаків та гелікоптерів. Глава регіону Карлос Масон закликав людей уникати поїздок у цьому районі та діяльності в лісах, що може призвести до пожеж.

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Як повідомляє інформаційне агентство Efe, вночі у п'ятницю вітер у зоні досягав близько 120 км/год. Масон стверджує, що через вітер вогонь поширюється в гірській та лісистій місцевості.

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Пожежа була спричинена штормовим вітром фото: AP

Пожежа виникла через шторм Кіаран, який накрив більшу частину Європи, Дощ і низькі температури не допомогли запобігти пожежі.

Нагадаємо, щонайменше шестеро людей загинули, двоє вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені, яка затопила більшу частину Тоскани в Італії 3 листопада. Екстремальні погодні умови стали наслідком шторму Кіаран.

Раніше повідомлялося, що в бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України.