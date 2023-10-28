Через ураган кияни можуть лишитися без світла (фото, відео)

Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди

Негода у Києві може призвести до аварійних відключень світла. Про це попереджає ДТЕК Київські електромережі.

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Наразі у Києві пориви вітру до 25 м/с. За прогнозами синоптиків такі погодні умови з сильним вітром і дощем протримаються протягом всього дня 28 жовтня.

Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

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Як передає кореспондент «Главкома», зокрема у Дніпровському районі вітер зламав велику гілку дерева, що призвело до обриву проводів лінії електропередачі.

У ДТЕК зазначили, що енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди.

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фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

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Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

Зокрема, на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі Києва дерево впало на кіоск, коли там перебували люди.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. У Шевченківському районі столиці дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але, від отриманих важких травм чоловік помер.