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Робота пілотів БПЛА – легша? Командувач Сил безпілотних систем розвіяв поширений міф

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Робота пілотів БПЛА – легша? Командувач Сил безпілотних систем розвіяв поширений міф
Сухаревський наголосив, що робота оператора дрона - важка та важлива: «Тут мірятися показниками або коефіцієнтом корисної дії абсолютно недоцільно»
фото: Генштаб ЗСУ

«Немає легкої роботи на війні, всі спеціальності вимагають надлюдських зусиль від кожного»

Оператор БПЛА – це в першу чергу спеціаліст, це розум, це безсонна і безперервна робота. Саме так охарактеризував працю оператора дрона на фронті командувач Сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, повідомляє «Укрінформ».

Військовий прокоментував поширену думку, що робота пілотів БПЛА нібито легка, так як вони «знаходяться далеко від фронту і почувають себе більш комфортно».

«Я би запропонував людям, які так говорять, попрацювати, скажімо так, з FPVішником, бомбером, не поспати тижнями, не поїсти, замість сну попаяти плати, перепаювати кабелі, готувати боєприпаси, працювати у спайці між платою ініціації невідомо якої, неякісної, і з боєприпасом у руках вагою два кілограмчики», – наголосив полковник.

На переконання командувача – немає легкої роботи на війні. Сухаревський підкреслює, що всі спеціальності важкі, всі вимагають надлюдських зусиль від кожного, хто сьогодні тримає зброю в руках і захищає Україну.

«Є специфіка: оператор дрона – це в першу чергу спеціаліст, це розум, це руки і це, скажімо так, безсонна і безперервна робота, яка працює на лінію фронту, яка працює на піхотинців», – пояснив військовий. Полковник додав, що «мірятися показниками або коефіцієнтом корисної дії абсолютно недоцільно».

Нагадаємо, у червні 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Полковник Сухаревський брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня, перший наказав стріляти в бойовиків на ураження.

Згодом президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил». 

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Теги: боєприпаси робота безпілотник фронт полковник дрон Вадим Сухаревський

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