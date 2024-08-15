«Усі їх хвалили». Мер Нетішина відреагував на кримінальну справу про браковані дрони

За словами мера Олександра Супрунюка, всього дрони від ТОВ «Дроніка» було відправлено у понад 60 бригад та військових частин

Посадовець підкріпив свою заяву відеодоказами з передової

Міський голова Нетішина Хмельницької області Олександр Супрунюк спростовує інформацію Служби безпеки про закупівлю неякісних FPV-дронів для потреб ЗСУ у столичної ТОВ «Дроніка». У коментарі «Главкому» посадовець надав відеодокази роботи вказаних БПЛА на лінії фронту, а також переповів слова одного з військового: «Сьогодні був штурм, 300-500 м до позицій. Знищили три танка, три БРТ і три БМП. Покажіть нашій громаді важливість дронів на фронті».

Як наголосив Супрунюк, від військових приходить багато листів-подяк за поставлені FPV-дрони. Крім того, представники ТОВ «Дроніка» безкоштовно навчали двох вчителів з Нетішина складати дрони.

За словами мера, всього дрони від ТОВ «Дроніка» було відправлено у понад 60 бригад та військових частин.

«Ні від кого не було зауважень. Тільки хвалили», – додав Олександр Супрунюк.

Як повідомляв «Главком», Служба безпеки та Національна поліція заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БпЛА для Сил оборони. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

За даними джерел «Главкома», підозрюваним є власник та директор ТОВ «Дроніка» Богдан Довбиш. Його підприємство створено у листопаді 2022 року і завершило минулий рік із чистим прибутком на суму 5,38 млн грн.

На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада.

Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину.

Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА.

Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману «різницю» привласнив.

«Накрутка» на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду.

Після проведення аудиту та спеціальної експертизи на відповідність технічним вимогам товару правоохоронці отримали додаткові підтвердження злочинної діяльності підприємця.

На підставі доказової бази йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі).