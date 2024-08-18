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NYT: Через в'язницю на півночі України пройшли сотні військовополонених із Курщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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NYT: Через в'язницю на півночі України пройшли сотні військовополонених із Курщини
Днями спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів на Курщині
фото: СБУ

Український наступ на території РФ зупинився далеко від кордону

В'язниця на півночі України прийняла 320 військовополонених із Курської області РФ, серед них 80% – призовники. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова начальника в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки.

Журналісти зауважили, що названі цифри неможливо перевірити. Полонених відправляють на захід, подалі від бойових дій.

У п'ятницю, на момент візиту журналістів, у в'язниці перебував 71 військовополонений. Полонені перебувають у підвальних камерах, так їх захищають від можливих авіаударів. У деяких із них були осколкові або вогнепальні поранення.

В'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 осіб, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані близько 1,5 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій.

21-річний військовополонений Ігор, якого призвали у грудні, розповів, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. «Ми доповідали командирам, але вони не реагували», – пригадав він. «Вони сказали: «Ну, ми нічого не можемо з цим зробити».

У день атаки під артилерійським обстрілом він спробував притулитися до укріплення, але воно загорілося. За його словами, він та інші військові побігли до найближчого лісу. Із його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце, п'ятеро вижили.

Рядовий 20-річний Сергій з Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати знайшли їх. Усі здалися. Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: «Тут призовники. Ми хочемо здатися в полон».

Видання зауважило, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Однак призовників у Курській області українські військові все ще ловлять.

Нагадаємо, що, за даними The Washington Post, українським захисникам під час операції в Курській області вдалося взяти в полон щонайменше 250 російських строковиків. 

Зокрема, на Курщині 14 серпня спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат». Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз. 

Крім того, 14 серпня понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон.

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

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Теги: фронт Курщина полон війна

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