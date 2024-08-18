NYT: Через в'язницю на півночі України пройшли сотні військовополонених із Курщини
Український наступ на території РФ зупинився далеко від кордону
В'язниця на півночі України прийняла 320 військовополонених із Курської області РФ, серед них 80% – призовники. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на слова начальника в'язниці, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки.
Журналісти зауважили, що названі цифри неможливо перевірити. Полонених відправляють на захід, подалі від бойових дій.
У п'ятницю, на момент візиту журналістів, у в'язниці перебував 71 військовополонений. Полонені перебувають у підвальних камерах, так їх захищають від можливих авіаударів. У деяких із них були осколкові або вогнепальні поранення.
В'язні розповідали, що їх розташували у складі взводів, близько 30 осіб, у бетонних або земляних укріпленнях, розташованих на відстані близько 1,5 км один від одного вздовж кордону. Там вони зіткнулися з раптовим нападом і швидко припинили бій.
21-річний військовополонений Ігор, якого призвали у грудні, розповів, що удари української артилерії посилилися за кілька днів до вторгнення. «Ми доповідали командирам, але вони не реагували», – пригадав він. «Вони сказали: «Ну, ми нічого не можемо з цим зробити».
У день атаки під артилерійським обстрілом він спробував притулитися до укріплення, але воно загорілося. За його словами, він та інші військові побігли до найближчого лісу. Із його групи з 12 осіб, які намагалися втекти в безпечне місце, п'ятеро вижили.
Рядовий 20-річний Сергій з Татарстану розповів, що командир його взводу повів 28 солдатів зі своєї позиції в хаотичний відступ. Вони сховалися в сільському будинку, але українські солдати знайшли їх. Усі здалися. Командир взводу, за його словами, крикнув у вікно: «Тут призовники. Ми хочемо здатися в полон».
Видання зауважило, що український наступ зупинився далеко від кордону, зіткнувшись з краще підготовленими російськими військами. Однак призовників у Курській області українські військові все ще ловлять.
Нагадаємо, що, за даними The Washington Post, українським захисникам під час операції в Курській області вдалося взяти в полон щонайменше 250 російських строковиків.
Зокрема, на Курщині 14 серпня спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат». Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз.
Крім того, 14 серпня понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон.
Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.
Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.
Коментарі — 0