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Аналітики назвали причини просування росіян на Донеччині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Аналітики назвали причини просування росіян на Донеччині
Окупанти продовжують просуватися на Покровському напрямку завдяки нестачі української живої сили
фото з відкритих джерел

Надалі аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ

Просуванню російських військ у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку, сприяють рельєф і недостатня укомплектованість бригад ЗСУ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують стабільно просуватися на Покровському напрямку значною мірою завдяки нестачі української живої сили та рельєфу місцевості безпосередньо на північний захід від Авдіївки», – йдеться у звіті.

Водночас, аналітики прогнозують уповільнення наступальної операції РФ, оскільки війська агресора просуваються до лінії більших та більш урбанізованих населених пунктів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що Сили оборони на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту, тому наразі не в змозі сповільнити просування росіян.

За його словами, затримки з наданням західної, й особливо американської військової допомоги, призвели до затримок із оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже брали участь у боях.

ISW також зазначає, що армія РФ використовує цю слабкість для поступового здобуття тактичних переваг на північний захід від Авдіївки, де війська агресора намагаються досягти обмеженого тактичного оточення Сил оборони на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине – Гродівка – Мирноград та на лівому березі річки Вовча.

Нагадаємо, російські загарбники просуваються поблизу Сватового, Часового Яру та зміцнюють позиції в районі Кліщіївки.

Як повідомлялося, російські загарбники захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області. 

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Теги: Донеччина наступ фронт війна армія

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