Окупанти тиснуть на кількох напрямках на Донбасі: аналіз ISW

Окупанти незначно просунулися до каналу Сіверський-Донець Донбас

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Часового Яру, Торецька та на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське інсайдерське джерело 31 липня заявило, що українські війська влаштували засідку на частини російського 322-го навчального центру спецназу (ГРУ), коли ті проводили диверсійно-розвідувальні дії в Семенівському районі Чернігівської області. Джерело стверджувало, що бійці ЗСУ там знищили п'ять російських солдатів, і що військове керівництво РФ приховувало цю невдачу після того, як у Малі повстанці влаштували засідку на особовий склад «вагнерівців».

31 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські сили незначно просунулися поблизу Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська і захопили дві висоти біля Липців.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та на південний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що російські війська просунулися на південний схід від Синьківки та на південь від Новоєгорівки.

Окупанти 30 і 31 липня продовжували наступальні операції в районі Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дарівки та в районі Переїзного, але підтвердженого просування в цьому районі не було.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися у східній частині Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня, показують, що окупанти незначно просунулися та перетнули канал Сіверський-Донець Донбас на північ від Нового мікрорайону.

30 липня російські окупанти просунулися в межах Залізного. Геолокаційні кадри свідчать про те, що загарбники захопили більшу частину населеного пункту. Також російські окупанти продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Георгіївки. Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися на південь від Костянтинівки та до північно-західної околиці Красногорівки, але зазначили, що деякі українські штурмові групи залишаються в північній Красногорівці.

Російські джерела припустили 31, що ЗСУ, можливо, використали безпілотник FPV, щоб збити російський вертоліт, який злітав у Донецьку, а на кадрах нібито видно уламки гелікоптера в цьому районі.

Загарбники просунулися на схід від Роботиного в західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 липня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Вербового, хоча це просування, ймовірно, не нещодавнє, йдеться у звіті ISW.

31 липня тривали позиційні бойові дії на лівому березі Херсонської області, в тому числі на островах у дельті річки Дніпро.