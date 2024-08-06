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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Українські дрони переносять війну на територію Росії

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Залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ» після нальоту 3 серпня
фото з відкритих джерел

Як українські дрони-камікадзе змінюють хід війни з Росією

Генеральна мета усіх ударів далекобійними БПЛА-камікадзе Сил оборони України по цілях у РФ – власне, перенесення війни на територію країни-агресора усіма доступними силами та засобами.

Одна із проміжних цілей – придушити активність російської тактичної авіації, опираючись на ці самі дрони-камікадзе.

Так як до цього моменту ніхто подібне завдання у світі по суті не виконував, то Україні доводиться і тут бути першою у світовій історії воєн, тому й формат ударів доводиться теж віднаходити емпірично.

Емпірична практика показала, що найбільш ефективним у поточних умовах може бути прийом бити саме по інфраструктурі забезпечення авіації на ворожих летовищах. З простого розрахунку – якщо на летовищі нема як готувати літаки до вильотів та обслуговувати після вильотів, то більше тут літати не можна.

Для опису такого формату застосування наших БПЛА-камікадзе цілком проситься фраза зі старого-доброго анекдоту – «Якщо я не буду літати – ніхто не буде літати!».

Іноді ефективність цього формату злітає буквально до небес, залишки складів авіаційного озброєння на аеродромі «Морозовськ» після нальоту 3 серпня це таки підтвердять (на фото).

А є й інше, не настільки ефектне, але також ефективне підтвердження успішності тактики далекобійних ударів дронами Сил оборони України – в Армії США публічно заговорили про те, що їм теж треба свій аналог «Шахеда», щоб забезпечити масовість ураження і заодно поставити ворога у ситуацію, коли тому треба витрачати зенітні ракети вартістю у мільйони доларів на дешеві дрони вартістю у кілька десятків тисяч доларів.

(Але, щоправда, тут в американців відбулось просто «повернення до витоків». Бо прямого попередника «Шахеда» у рамках проєкту DAR тоді ще ФРН спільно із США накреслювали ще у 1980-хх роках).

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Теги: озброєння Україна війна росія аеродром дрон безпілотник

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