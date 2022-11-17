Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі

Українці у соцмережах обговорюють реакцію НАТО на ракетний інцидент у Польщі

«НАТО, не бійся, Україна не дає слабких в образу», – пишуть українці, коментуючи реакцію Північноатлантичного альянсу на падіння ракети у Польщі

Українці у соцмережах висловлюють своє розчарування реакцією НАТО на падіння ракети на території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польща, як відомо, є членом Північноатлантичного альянсу.

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У соцмережах, говорячи про реакцію НАТО на ракетний інцидент у Польщі, поширюють картинку, на якій зображені дві жінки – одна з них Україна, інша – НАТО. На зображенні жінка, яка уособлює Україну, обіймає та заспокоює НАТО.

«Ось такий вигляд сьогодні має світ», – зазначають користувачі соцмереж.

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«НАТО, не бійся, Україна не дає слабких в образу», – пишуть українці, коментуючи це зображення.

Люди також іронізують, що функцію НАТО для ЕС сьогодні виконує Україна.

Також у мережі виникло чимало жартів та мемів про реакцію НАТО на падіння ракети у Польщі.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на території Польщі 15 листопада, ймовірно впала ракета української ППО. Але відповідальність за інцидент несе Москва.

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