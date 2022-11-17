Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі

Надія Клочко
glavcom.ua
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі
Українці у соцмережах обговорюють реакцію НАТО на ракетний інцидент у Польщі
фото з відкритих джерел

«НАТО, не бійся, Україна не дає слабких в образу», – пишуть українці, коментуючи реакцію Північноатлантичного альянсу на падіння ракети у Польщі

Українці у соцмережах висловлюють своє розчарування реакцією НАТО на падіння ракети на території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польща, як відомо, є членом Північноатлантичного альянсу.

У соцмережах, говорячи про реакцію НАТО на ракетний інцидент у Польщі, поширюють картинку, на якій зображені дві жінки – одна з них Україна, інша – НАТО. На зображенні жінка, яка уособлює Україну, обіймає та заспокоює НАТО.

«Ось такий вигляд сьогодні має світ», – зазначають користувачі соцмереж.

«НАТО, не бійся, Україна не дає слабких в образу», – пишуть українці, коментуючи це зображення.

Люди також іронізують, що функцію НАТО для ЕС сьогодні виконує Україна.

Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 1
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 2
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 3
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 4

Також у мережі виникло чимало жартів та мемів про реакцію НАТО на падіння ракети у Польщі.

Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 5
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 6
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 7
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 8
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 9
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі фото 10

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на території Польщі 15 листопада, ймовірно впала ракета української ППО. Але відповідальність за інцидент несе Москва.

Читайте також: Підсумки саміту G20: принижена Росія стріляє, НАТО не поспішає захищати Польщу
Теги: соціальні мережі ракета Польща НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти вираховують напрямок, звідки прилетів снаряд 
Падіння ракети в Польщі. Перші подробиці розслідування 
Сьогодні, 11:43
Глава України вважає, що в Польщі впала російська ракета 
Україна долучиться до розслідування падіння ракет у Польщі – Зеленський
Сьогодні, 13:10
Генерал Роман Полко є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президенті
Польський генерал запропонував розмістити системи ППО на території України
Сьогодні, 08:37

Суспільство

Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі
Роль НАТО у війні: промовиста картинка вразила соцмережі
Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері
Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері
«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 17 листопада
В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 17 листопада
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
58K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
39K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
37K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
30K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
27K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту