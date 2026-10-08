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Міненерго пояснило, що відбувається з енергосистемою після ударів РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міненерго пояснило, що відбувається з енергосистемою після ударів РФ
Енергосистема України зазнала пошкоджень
фото: «Укренерго»

Пошкодження енергомереж змусили запровадити додаткові обмеження, а в окремих регіонах ситуація виявилася настільки складною, що звичні графіки перестали діяти

В Україні 8 жовтня в частині регіонів протягом дня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до трьох черг. Причиною стали наслідки російських обстрілів, через які пошкоджені електромережі не можуть забезпечити передачу необхідних обсягів електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг Міністерства енергетики України.

За словами посадовця, російські атаки на енергетичну інфраструктуру спричинили пошкодження мереж, що обмежило можливості енергосистеми передавати електроенергію споживачам.

У зв'язку із цим виникла необхідність запровадити графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу. Обмеження діятимуть у частині регіонів країни протягом 8 жовтня. Їхній обсяг становитиме до трьох черг.

У Міністерстві енергетики пояснили, що такі заходи є вимушеними. Вони необхідні для запобігання перевантаженню пошкоджених електромереж та масштабним аваріям в енергосистемі.

Водночас через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Енергетики вже працюють над відновленням електроенергії там, де це дозволяє безпекова ситуація. Ремонтні бригади намагаються якнайшвидше повернути світло до осель українців.

Окремо у відомстві повідомили про аварійні відключення в Києві та частині Київської області. Їх запровадили через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі. Раніше оприлюднені погодинні графіки в столичному регіоні наразі не діють. Повернутися до них планують після стабілізації ситуації.

У Міненерго закликали громадян перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу електроенергії. Саме там публікують інформацію про зміни в електропостачанні.

Також українців попросили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у години пікового навантаження. «В часи пікового навантаження не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень», – наголосили в Міністерстві енергетики.

У відомстві підкреслили, що обмеження електропостачання пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це можливо з огляду на безпекову ситуацію.

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Теги: енергетика Україна

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