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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Росія знову атакує інфраструктуру України. Але є одна важлива зміна

glavcom.ua
Окупанти продовжують запускати ракети та безпілотники по нашій землі
фото з відкритих джерел

Судячи з усього, росіяни спромоглися суттєво наростити удари керованими авіабомбами по прикордонній та прифронтовій інфраструктурі

Схоже, що РФ уже насправді почала нову кампанію ударів по інфраструктурі України, просто ми цього примудрились «не помітити»

Почнімо з того, що росіяни за вересень загалом випустили аж 500 «Шахедів», і настільки багато «літаючих мопедів» протягом одного місяця окупанти не відстрілювали ще ні разу (у травні 2023 року було «всього лише» 400 одиниць).

Протягом вересня рашисти запустили й доволі велику кількість далекобійних крилатих ракет – від 92 одиниць усіх типів, Х-101/Х-555/Х-55, «Калибр», «Искандер-К», «Оникс». Цифра «від 92 КР», бо кількість запущених ракет в окремих випадках досі невідома, наприклад – під час удару по Кременчуку 22 вересня цього року.

Що цікаво, у цьому місяці росіяни лише двічі пускали «Калібри», для чого залучались кораблі ЧФ РФ – тобто 1 вересня (це коли один «Калибр» упав на олійницю в напрямку на Миргород), та 25 вересня (під час масштабного нальоту на Одесу).

Але от стратегічну авіацію у вересні (тільки літаки Ту-95МС) росіяни для ударів по Україні піднімали аж 4 рази, тобто виявилось, що рашисти технічно здатні підтримувати інтенсивність ударів стратегічною авіацією 1 раз на 1 тиждень.

Крім того, судячи з усього, росіяни також спромоглися мінімум в 2-3 рази наростити удари керованими авіабомбами по прикордонній та прифронтовій інфраструктурі, що також є дуже суттєвою проблемою.

При цьому, що показово, під час цієї кампанії ударів у вересні 2023 року від окупантів «прилітало» одразу по кільком категоріям цілей:

  • припортова інфраструктура «Великої Одеси»;
  • інфраструктура зернової перевалки в придунайських портах на півдні Одещини;
  • об’єкти агросектору вглибині території України;
  • об’єкти паливно-енергетичного комплексу (20 вересня – «приліт» по Кременчуцькому НПЗ; удари по енергооб’єктам 21 вересня; удар «Шахедами» по одній із ТЕЦ 28 вересня);
  • залізнична інфраструктура (ну, вистачало в цьому місяці затримок поїздів саме по причині обстрілів)
  • а цю категорію назву обтічно – «інфраструктура оборонного призначення» (і без деталізації).

Так, у росіян є можливості й далі масштабувати ці удари.

Не зрозуміло, для чого один із офіційних військових коментаторів вирішив затролити рашистів за спрощення конструкції при власному виробництві «Шахедів».

Ну бо тут ворог отримав, що хотів – максимально примітивний засіб ураження, по якому можливе масове застосування та виробництво.

При тому, й нема насправді підстав говорити, що у росіян не вистачає ракет. Бо в іншому випадку, вони б не відстріляли понад 90 далекобійних «изделий» під час кількох масованих ударів.

РФ зараз у тій ситуації, що схоже, вона сама уже і не просить балістичні ракети в Ірану, бо має свої власні спроможності.

І тут мова не тільки про те, що росіяни протягом 2023 року в 5-6 разів наростили виробництво балістичних ракет до ОТРК «Искандер», вони ще й взялись за проект переробки зенітних ракет сімейства 48Н6 до С-400 у «класичні» балістичні ракети, із зміною спорядження БЧ та системи наведення.

Водночас, можливості нашої ППО навряд чи зазнали радикального покращення.

Раз нам виявились актуальними навіть списані ракети до С-300 від Болгарії на «донори запчастин», Львівська ОДА прямо заявляла про формування кількох десятків мобільних вогневих груп, а в деяких відео під відстріл «Шахедів» уже «світяться» навіть строєні установки під кулемети «Максим» часів Другої світової.

Деякий привід для оптимізму тут дає хіба що вчорашній удар по «Смолєнскому авіаційному заводу», де всупереч назві виготовляли полімерні конструкції під різні «изделия».

Бо схоже, що там на деякий час профукані полімери не тільки під Х-59, але й під більш далекобійні крилаті ракети, які складаються на потужностях МКБ «Радуга».

Читайте також: Ракетні удари по Україні. Підсумки вересня
Джерело
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Теги: війна безпілотник російська ракета

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