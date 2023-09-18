Ворог контратакує поблизу Бахмута

Росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках

Українські військові продовжують рухатись вперед

Російські окупанти намагаються контратакувати після того, як українським захисникам вдалося деокупувати Кліщіївку та Андріївку. Ситуація на сході залишається складною. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Зазначається, що росіяни не залишають своїх планів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

«Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати минулого тижня населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції», - зазначив він.

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Сирський уточнив, що ці два населені пункти були важливими елементами оборони ворога, що проходить у районі від Бахмута до Горлівки.

«У результаті успішних дій наших військ було пробито лінію оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій усі наявні резерви», – додав Сирський.

У той же час українські військові продовжують рухатись вперед. Для організації завдань відбулася зустріч з командирами бригад, які зараз перебувають у районі Бахмута.

Як повідомлялося, Міноборони підтвердило звільнення двох населених пунктів на Бахмутському напрямку.