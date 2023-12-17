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Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів
У мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів
фото з відкритих джерел

Канали створюють для поширення фейків і збору інформації

Російська розвідка створює фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів для збору інформації та дискредитації українських військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«У мережі активізувалося створення фейкових Telegram-каналів українських бригад і батальйонів. Згідно з їхнім описом, ці канали було створено начебто для отримання зворотного зв'язку щодо порушень і злочинів командування», – йдеться в повідомленні.

Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів фото 1

Насправді такі канали були створені росіянами для поширення своїх фейків і наративів, мета яких – дискредитувати як командування бригад чи батальйонів, так і самих військових. Також ці канали створюються ворожою розвідкою для збору інформації за допомогою прийому зворотного звʼязку.

Центр закликає не переходити у подібні канали та довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Раніше Центр протидії дезінформації попереджав, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України.

Нагадаємо, у мережі поширюється фейкове відео, в якому військовий ЗСУ закликає людей втікати з України та Сил оборони.

Як повідомлялося, Російські пропагандисти у TikTok «годували» європейців неправдивими заявами про те, що українські високопосадовці та їхні родичі купили розкішні автівки та вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року. 

До слова, у мережі поширився новий ворожий фейк, що нібито російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні.

Теги: розвідка пропаганда Telegram фейк

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