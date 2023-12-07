Найважча частина зими для України попереду – розвідка

Ворог одночасно використовує для ударів по Україні як ракети, так і безпілотники

У Росії залишається велика кількість старого радянського озброєння

Україні потрібно більше підтримки, оскільки найважча частина зими попереду. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Росія зберігає певні можливості з виробництва різних видів озброєння. Це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони і для проукраїнської коаліції. Нам потрібно більше підтримки. Найважча частина зими попереду. Це означає необхідність посилення для України систем ППО», – наголосив Юсов

Розвідник також зауважив, що у Росії залишається велика кількість старого радянського озброєння, у тому числі бронетехніки, але, за його словами, не все з цього швидко підлягає розконсервації, відновленню і модернізації.

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Крім того, Російська Федерація може відновлювати кількість озброєння і робить це, але не в тих обсягах, у яких би хотіла. За словами Юсова, на сьогодні в агресора запаси ракетних озброєнь значно нижчі, ніж торік і на початку повномасштабного вторгнення, але вони є.

Загроза для української цивільної, енергетичної інфраструктури зберігається, у тому числі ворог застосовує комбіновані удари – коли одночасно використовуються і ракетні удари, і безпілотники.

Раніше експерт розповів, що заважає вільному імпорту електроенергії у години дефіциту.

Також ЗСУ розкрили тактику російських ударів взимку.