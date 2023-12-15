Чим Росія «годує» європейців у TikTok: дослідження

РФ прагне дискредитувати українських чиновників

Російські пропагандисти у TikTok «годували» європейців неправдивими заявами про те, що українські високопосадовці та їхні родичі купили розкішні автівки та вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року. Про це пише ВВС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із липня цього року журналісти виявили майже 800 фальшивих акаунтів. TikTok поінформував, що вже розслідує цю проблему і стверджує, що видалив понад 12 000 фальшивих облікових записів із Росії.

Донька ексміністра оборони України Олексія Резнікова Анастасія Штейнгауз розповіла виданню, що дізналася про російську кампанію дезінформації, коли їй несподівано подзвонив чоловік під час відпустки і пожартував: «Тепер у тебе є вілла в Мадриді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відео з такою фейковою інформацією він побачив у TikTok. Штейнгауз спочатку не звернула увагу на неправдиве відео, але наступного ранку їй надіслали схожий ролик у TikTok, у якому стверджувалося, що вона купила віллу на Французькій Рив’єрі. Відеозаписи поширювалися і серед її друзів.

У цих фейкових роликах донька Резнікова і сам ексміністр звинувачувалися в купівлі розкішних автомобілів або нерухомості в Європі під час війни в Україні. При цьому Штейнгауз запевняє, що не володіє нерухомістю в Іспанії, чи Франції, чи деінде за кордоном.

BBC відстежила фотографії будинків у Мадриді та Каннах на двох місцевих сайтах нерухомості, і обидва вони все ще продавалися.

З’ясувалося, що відео, які надсилали доньці Резнікова, належать великій російській мережі підроблених облікових записів TikTok, які видають себе за справжніх користувачів із Німеччини, Франції, Польщі, Ізраїлю та України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання відстежило сотні подібних відео про десятки українських чиновників, використовуючи пошук за хештегами та власні рекомендації TikTok. Фейкові акаунти під аватарками знаменитостей публікували лише по одному ролику.

TikTok звернув увагу, що це нова тактика, щоб уникнути виявлення та маніпулювати системою платформи для рекомендацій відео користувачам. Зусилля, ймовірно, були скоординованими, адже іноді відео публікувалися різними обліковими записами в один день і мали ідентичні або дуже схожі сценарії.

Тим часом журналісти виявили непрямі докази, які вказують на можливу причетність Росії. Зокрема, про це свідчать мовні помилки, характерні для носіїв російської мови, як-от деякі російські фрази, які не перекладаються на інші мови. Крім того, багато відео містили посилання на веб-сайт – частину пов’язаної з РФ мережі, що видає себе за законні західні новинні ресурси.

BBC зазначила, що ролики передусім стосувалися Резнікова, президента Володимира Зеленського та інших українських посадовців, зображуючи їх одержимими грошима та байдужими до українців. У відео натякалося, що чиновники купують розкішне майно під час війни, що під час перевірки завжди виявлялося фейком.

Роман Осадчук з лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради, який досліджував мережу спільно з BBC, сказав, що фейкові акаунти, націлені на українців, намагалися підірвати їх довіру до керівництва країни: «Вони намагаються певним чином зробити Україну менш стійкою і змусити українське суспільство припинити воювати з росіянами».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рене ДіРеста, менеджер із технічних досліджень Стенфордської Інтернет-обсерваторії, також стверджує, що відео мали на меті показати Заходу корупцію у військових зусиллях України.

Речник TikTok відреагував на висновки журналістів: «Ми постійно й невпинно слідкуємо за тими, хто намагається вплинути на наше співтовариство за допомогою оманливої ​​поведінки, і ми видалили таємну операцію впливу з Росії в межах розслідування, ініційованого TikTok і до якого долучилася BBC».

Платформа запевнила, що досі розслідує, хто стоїть за цією кампанією, і знайшла підроблені відео ще двома мовами – італійською та англійською. Однак попри спроби TikTok вимкнути мережу, за кілька тижнів після повідомлення BBC, у соцмережі з'явилися ще десятки відео, які, схоже, є частиною тієї ж кампанії. Деякі з них були опубліковані ще наприкінці листопада та висвітлювали останні події.