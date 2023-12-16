Боєць ЗСУ закликає втікати з України: черговий фейк росіян

У ролику немає жодних ознак того, що це взагалі військовий

Росіяни зняли підставне відео, де нібито військовий скаржиться на погані справи в його підрозділі

У мережі поширюється фейкове відео, в якому військовий ЗСУ закликає людей втікати з України та Сил оборони. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Як повідомляється, у ролику військовослужбовець з молдовської меншини закликає людей тікати з лав ЗСУ та України, адже в його підрозділі погані справи та дуже багато загиблих. Підставне відео поширює проросійський телеграм-канал.

Насправді в ролику немає жодних ознак того, що це взагалі військовий – практично не видно, як він вдягнений, яке у нього звання, адже все, що бачить глядач, можна придбати у крамниці.

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«Важливо, що в тексті використовують формулювання «молдован Украины», хоча переважна більшість представників цієї меншини наполягає, щоб їх називали румунами й мову свою називають саме румунською, тому що термін «молдовська мова» є штучним і був вигаданий в СРСР», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російські пропагандисти у TikTok «годували» європейців неправдивими заявами про те, що українські високопосадовці та їхні родичі купили розкішні автівки та вілли за кордоном після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Як повідомлялося, у мережі поширився новий ворожий фейк, що нібито російська мова повертається в Україну на законодавчому рівні.

Раніше Центр протидії дезінформації попереджав, що в іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України.