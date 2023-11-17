Росія накопичила 800 ракет: Повітряні сили оцінили ризики

Минулого року за шість місяців опалювального сезону ворог застосував понад 1000 ракет

Українцям варто очікувати провокацій від РФ, а також атак на критичну інфраструктуру

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про накопичені російськими окупантами 800 ракет, зауважує, що торік за опалювальний сезон ворог випустив понад тисячу лише крилатих ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Ігнат зауважив, що 2,5-3 місяці тому ще йшлося про 600 ракет. Він додав, що йдеться про «Кинджали», «Іскандери» двох типів, ракети Х-101/Х-555 та «Калібр».

«Ще є ракети «Онікс», С-300, Х-35, Х-59, Х-31 і Х-22», – додав він.

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За словами речника, очікувати певних ризиків потрібно.

«Можливо, у ворога є варіанти щодо повторення тих сценаріїв, які були… Минулого року за шість місяців опалювального сезону – з вересня по березень – ворог застосував понад тисячу крилатих ракет і понад тисячу дронів-камікадзе. Плюс, у них залишалися ракети», – зауважив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що українцям варто очікувати провокацій, а також атак на критичну інфраструктуру.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

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Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.