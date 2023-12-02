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РФ зганяє людей з окупованих територій на пропагандистську акцію у Москву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ зганяє людей з окупованих територій на пропагандистську акцію у Москву
Виставка у Москві є частиною передвиборчої програми Путіна
колаж: Центр національного спротиву

13 грудня на виставці в Москві відкриють стенд тимчасово захопленої Херсонщини

Окупаційна адміністрація тимчасово захопленої території Херсонщини зганяє бюджетників на пропагандистську виставку «Росія» у Москві. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Поїздка має відбутись 13 грудня, коли на виставці відкриють стенд тимчасово захопленого регіону. Сама виставка функціонує з листопада і є частиною передвиборчої програми російського диктатора Володимира Путіна.

На виставці росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терористки. Вкрадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони – все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за диктатора на виборах, результат яких вже давно розписаний у Кремлі.

«Пропаганда дезорієнтує людину в інформаційному просторі й робить свою жертву легко піддатливою до афер путінського режиму, що призводить до війн, руйнувань міст та життя. Кожен пропагандист та причетний до таких заходів понесе відповідальність за злочини перед людством», – зазначає Центр нацспротиву.

Раніше повідомлялося, що сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн.

Раніше, під час відкриття виставки «Росія» на ВДНГ у Москві, перед приїздом диктатора Путіна виставили макет термоядерної «Цар-бомби»

Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна

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