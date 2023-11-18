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Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
Чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону
фото ілюстративне

Повідомлення зраду льотчика – російська інформаційно-психологічна операція

Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало це повідомлення, пише «Українська правда».

Так, російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито «чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону». Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що «це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція, – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою».

За даними джерел, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.

Теги: льотчик Українська правда полон пропаганда

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