Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії

Повідомлення зраду льотчика – російська інформаційно-психологічна операція

Російська пропаганда поширила дезінформацію про те, що чинний льотчик ЗСУ нібито здійснив переліт на російську сторону. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало це повідомлення, пише «Українська правда».

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Так, російське агентство ТАСС у суботу заявило, що нібито «чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону». Про це пропагандистам нібито повідомив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував переліт.

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що «це запізніла російська ІПСО (інформаційно-психологічна операція, – ред.) у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою».

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За даними джерел, усі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ – на місці.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Крім пілота, на борту були ще дві людини. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. Їхліквідували.