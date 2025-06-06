Президент відзначив волонтерів нагородою «Золоте серце»

Президент нагородив посадовців, які багато допомагали як волонтери

Президент України Володимир Зеленський відзначив волонтерів, які допомагають Україні у боротьбі проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №390/2025.

У документі йдеться, що відзнака «Золоте серце» присвоєна «за вагомий особистий внесок у надання благодійної та гуманітарної допомоги в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності Української держави».

Президентськими відзнаками нагороджено:

Бертоль Веронік – заступницю мера міста Страсбург, Французька Республіка,

Коолса Марка – президента Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи,

Май Лінду Людмилу – голову німецько-української організації «BlauGelbes Kreuz» (Синьо-жовтий хрест), Федеративна Республіка Німеччина,

Малла Гельмута – бургомістра міста Санкт-Антон-ам-Арльберг, Республіка Австрія,

Окабе Йошіхіко – директора Українського наукового центру імені Мацуґучі Тадаші при Університеті Кобе Ґакуін, почесного консула України в місті Кобе, професора, Японія,

Рідля Альфреда – бургомістра міста Графенвьорт, Республіка Австрія,

Солберга Ейріка Лае – голову виконавчої ради міста Осло, Королівство Норвегія,

Яааратса Клена – виконавчого директора Центру міжнародного розвитку Естонської Республіки.

Як відомо, Володимир Зеленський започаткував відзнаку «Золоте серце» 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше вручив дітям відзнаку «Майбутнє України». Частину зустрічі довелося провести в укритті через повітряну тривогу, де відбулося спілкування з дітьми. Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які беруть участь у курській операції.