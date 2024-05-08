Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ

ЄС не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу

Євросоюз не має загальноєвропейської позиції щодо легітимності Путіна на посаді

Євросоюз не відмовився визнати Володимира Путіна «президентом» Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише «Європейська правда».

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени.

«Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.

У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії», – сказав Стано.

«Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України», – додав речник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчора, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії. 71-річний Путін склав президентську присягу на церемонії у Кремлівському палаці Москви, на якій були присутні високопоставлені російські політики та високопоставлені особи, хоча були відсутні представники Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та більшості членів Європейського Союзу.

Виступаючи після прийняття присяги, Путін сказав, що не виключає діалог із Заходом, але він має бути на рівних, а Росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами, які він назвав «більшістю у світі».

До слова, Бельгія вирішила не бути представленою на церемонії «інавгурації» диктатора РФ Володимира Путіна. Таким чином країна підтримала більшість держав-членів Європейського Союзу та Європейської служби зовнішньої дії.