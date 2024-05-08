Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
ЄС не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу
фото з відкритих джерел

Євросоюз не має загальноєвропейської позиції щодо легітимності Путіна на посаді

Євросоюз не відмовився визнати Володимира Путіна «президентом» Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. Про це на брифінгу в Брюсселі у середу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, пише «Європейська правда».

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени. 

«Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.

У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії», – сказав Стано.

«Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України», – додав речник.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчора, 7 травня, уп’яте склав присягу як «президент» Росії. 71-річний Путін склав президентську присягу на церемонії у Кремлівському палаці Москви, на якій були присутні високопоставлені російські політики та високопоставлені особи, хоча були відсутні представники Сполучених Штатів, Великобританії, Канади та більшості членів Європейського Союзу.

Виступаючи після прийняття присяги, Путін сказав, що не виключає діалог із Заходом, але він має бути на рівних, а Росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами, які він назвав «більшістю у світі».

До слова, Бельгія вирішила не бути представленою на церемонії «інавгурації» диктатора РФ Володимира Путіна. Таким чином країна підтримала більшість держав-членів Європейського Союзу та Європейської служби зовнішньої дії.

Читайте також:

Теги: путін Європейський союз Єврокомісія президент інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото Офіс президента україни
Звернення Зеленського з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Сьогодні, 09:20
Колумбійський лідер і раніше різко критикував ізраїльську владу
Колумбія планує розірвати дипломатичні відносини з Ізраїлем
2 травня, 05:20
На даний момент Лукашенко намагається утримуватися від прямого приєднання до війни в Україні, силою тримаючи білоруський народ у покорі
Лукашенко: кілька сценаріїв кінця «останнього диктатора Європи»
1 травня, 09:30
Європарламент пропонує ЄС запровадити санкції проти Медведчука, як це раніше зробила Чехія
Європарламент пропонує ввести санкції проти Медведчука
25 квiтня, 17:43
З’їзд молдавських «опозиціонерів» у… Москві
Кіркоров на «Побєді». Кремль склав новий план окупації Молдови Сусіди
25 квiтня, 12:40
Євросоюз вирішив поетапно домагатися використання російських доходів на підтримку України
Боррель пояснив, як ЄС збирається вилучати доходи від заморожених активів Росії
23 квiтня, 21:54
За словами Пєскова Кремль не бачить жодної небезпеки у тривожній статистиці
Кремль не хоче турбуватися через сплеск убивств, скоєних учасниками війни
18 квiтня, 17:07
Представник Ізраїлю попередив, що Іран несе загрозу для усього світу
Постпред Ізраїлю в ООН закликав дослухатися до Зеленського
15 квiтня, 02:47
Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
12 квiтня, 06:53

Політика

Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
Євросоюз повідомив, чому досі визнає Путіна «президентом» РФ
Кремль пригрозив Макрону
Кремль пригрозив Макрону
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
В Аргентині відбулись масові протести через брак їжі та роботи
Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці
Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі
«Всюди масони». Грузинська опозиціонерка розповіла про фобії Іванішвілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
39K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
14K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
9811
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу
8840
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua