Президент розписався на пам'ятній стелі Донецької області, яку раніше «оновили» активісти

«Завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла»

Президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де розписався на легендарній стелі біля в’їзду, яку раніше зафарбували місцеві «активісти». Про це повідомили на офіційному каналі Зеленського у Telegram.

«Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту.

І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України», – написав Зеленський.

фото: Офіс президента України

Як відомо, 14 квітня на сторінці «Типовий Покровськ» у Instagram опублікували відео, на якому видно, як кілька людей відклеюють наліпки та замальовують підписи на стелі Донецької області.

Таке «оновлення» пам’ятного знака, на якому розписувалися військові протягом 10 років війни, викликало обурення серед українців. Мережа відреагувала негативно:

«Немає слів…стільки побратимів, які залишили там про себе пам’ять і яких уже нема в живих… ви це все знищили… Це була памʼятка історії…Сподіваюся, скоро всі написи й шеврони повернуться на своє місце»;

«А навіщо це було робити? На цій стелі була історія, скільки людей залишили на ній свої надписи, зірки, військові, може, хтось на ній залишився назавжди… взяти все зідрати і зафарбувати… ну це якось дивно…»;

«Дуже символічно, що сторінка і позитивні відгуки російською)».

Стела на в'їзді у Донецьку область до перефарбування, кінець березня 2024 року фото: Сухопутній війська/Telegram

Згодом військові знову почали залишати свої підписи та наліпки на стелі, а Monobank зробив доступним новий дизайн для картки, на якому зображена стела Донецької області з позначками бійців.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня в Донецькій області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та оглянув будівництво фортифікацій. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«На Донеччині провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей. Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції», – написав Зеленський.

Глава держави також повідомив, що оглянув будівництво фортифікацій в області. За його словами, на цьому напрямку має бути зосереджено максимум сил.

Також повідомлялося, що сьогодні глава держави відвідав поранених захисників, які проходять лікування у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині, вручив їм державні нагороди та подякував лікарям за порятунок життів бійців.