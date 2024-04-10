Рівень води в Оренбурзі перетнув критичну позначку: вулиці затоплені (відео)

Частину вулиць відключають від електропостачання та газопостачання

Рівень води в річці Урал в Оренбурзі за ніч піднявся майже на півметра до 965 сантиметрів. Критичну позначку 930 сантиметрів рівень води в Оренбурзі перевищив ще напередодні ввечері. Про це повідомив перший заступник голови міста Олексій Кудінов.

Станом на 10 квітня затопило декілька сотень будинків, проводиться евакуація мешканців, розповів Кудінов. Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер, закликавв місцевих жителів швидше евакуюватись із прилеглих підтоплюваних районів.

Повідомляється, що в зоні підтоплення знаходяться район Форштадт, селища імені Куйбишева, Ковальське, Ситцівка, Пристанційне, Зарічне, Підмаячне, Сонячне, Овчинне містечко та ЖК «Гранд-парк». Частину вулиць відключають від електропостачання та газопостачання.

Раніше повідомлялося, що паводкові води підійшли до федеральної траси М-2 «Урал», рух нею поки не закрито.

Найближчої доби гідрологи прогнозують підвищення рівня води на 30-70 сантиметрів. Раніше мерія Оренбурга повідомляла, що 10 квітня паводок досягне піку. У зоні затоплення можуть опинитися ще понад 200 домоволодінь.

Затоплені райони в Оренбурзі фото: Telegram / Новости Оренбурга

Затоплені райони в Оренбурзі фото: Telegram / Новости Оренбурга

фото: Telegram / Новости Оренбурга

Водночас в районі міста Орськ, яке раніше постраждав внаслідок паводку, рівень води в річці Урал почав спадати.

До слова, компанія «Фортеінвест», яка є власницею нафтопереробного заводу «Орскнафтооргсинтез» в Орську, оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього НПЗ через паводок.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.