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Популярний порносайт став платником податків в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Популярний порносайт став платником податків в Україні
Торік Державна податкова служба оштрафувала компанію-власника сайту Pornhub
фото з відкритих джерел

Компанія, яка володіє PornHub зареєструвалася платником ПДВ в Україні

Компанія Ethical Capital Partners, яка володіє одним із найпопулярніших порносайтів у світі PornHub, зареєструвалася платником ПДВ як постачальник електронних послуг в Україні. Про це повідомив очільник парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

«Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал», – написав він.

Як зазначив нардеп, за перший квартал 17 нових компаній-нерезедентів поповнили список платників «податку на Google». За його словами, вже 78 зі 105 платників задекларували свої податкові зобов'язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

«Податок на Google» – це ПДВ у розмірі 20%, який мають сплачувати великі транснаціональні корпорації, не зареєстровані в Україні, з доходів від продажу електронних послуг: книг, фільмів, ігор, хмарних сховищ, програмного забезпечення, реклами тощо.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку. Йдеться про Google, Apple, META platforms, Valve corporation.

Нагадаємо, Державна податкова служба оштрафувала компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub.

Як повідомлялося, компанія, яка оперує сайтом Pornhub, ухилялася від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф у розмірі $5543 та відповідне податкове повідомлення-рішення, спрямоване до компанії та Агентства доходу Канади.

До слова, Україна у 2022 році опинилася на восьмому місці серед країн, користувачі яких найдовше проводять часу на PornHub.

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Теги: податки Державна податкова служба Данило Гетманцев відео секс

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