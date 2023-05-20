Уночі рашисти вдарили з авіації по Херсонщині: фото наслідків

Під завалами будинку загинули чоловік і жінка

Внаслідок ворожого удару загинули двоє цивільних і один зазнав травм

20 травня близько 4:00 російські окупанти вчергове обстріляли м. Берислав на Херсонщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми зазнав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населених пунктах. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

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За процесуального керівництва Бериславської та Херсонської окружних прокуратур Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями РФ.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, триває 451-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За минулу добу відбулось понад 80 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої велися за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

За минулу добу російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.