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«Гірше за Фукусіму і Чорнобиль». Працівники ЗАЕС попередили про можливу катастрофу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Гірше за Фукусіму і Чорнобиль». Працівники ЗАЕС попередили про можливу катастрофу
Окупанти можуть знову порушити роботу станції, провівши «атаку під чужим прапором»
фото ілюстративне

Росія навмисно завдавала ударів по лініях електропередач, які необхідні для безпеки станції і механізму охолодження реакторів

Двоє співробітників Запорізької атомної електростанції, що знаходиться під російською окупацією, вперше змогли розповісти про реальний стан справ на захопленій АЕС. Про це передає Sky News.

Зазначається, що за останні тижні рівень військової активності росіян різко зріс – ворожі війська перекидали на станцію більше бронетехніки, боєприпасів, зміцнювали свої позиції.

«Збройні сили України не будуть обстрілювати станцію. Тому вони тут множать кількість військ і техніки. Бо якби вони робили це в іншому місці, то точно були б обстріляні Збройними силами України. Справа в тому, що півтора місяці тому на електростанції було вдвічі менше військ, а зараз їх в два рази більше, а значить, вони точно готуються до контрнаступу», – зазначає працівник станції.

Запорізька АЕС в Енергодарі – найбільша атомна станція в Європі – перебуває під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Територія станції була замінувана, перетворена в військову базу і піддавалася неодноразовим обстрілам з боку окупантів.

Повідомляється, що Росія навмисно завдавала ударів по лініях електропередач, які необхідні для безпеки станції і механізму охолодження реакторів, – щоб порушити подачу електроенергії в Україну. Дії окупантів вже сім разів призводили до того, що раніше вважалося неприпустимим – на станції відключали електроенергію. П'ять з шести реакторів ЗАЕС зараз зупинені, а резервні генератори, за словами працівників станції, через брак персоналу (до повномасштабної війни тут працювало 11 тисяч осіб, а зараз – близько 3,5 тисячі) зараз не обслуговуються належним чином. 

Співробітники не виключають, що Росія може знову порушити роботу станції, провівши «атаку під чужим прапором». Зараз загроза цього стає дедалі реальнішою. Співробітники станції кажуть – наслідки аварійної ситуації на найбільшій АЕС в Європі будуть жахливими.

«Рівень радіоактивного забруднення, а головне площа зараження, складе тисячі квадратних кілометрів суші і моря... Це буде набагато, набагато гірше, ніж на Фукусімі, і гірше, ніж в Чорнобилі», – каже один з працівників.

Раніше розвідка повідомляла, що росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС.

Теги: окупанти катастрофа Запорізька АЕС

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