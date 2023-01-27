Російські загарбники конфіскують український бізнес у Залізному Порту – Генштаб

Йдеться насамперед про пансіонати, кафе та ресторани

У Залізному Порту Херсонської області окупанти здійснюють перепис та конфіскацію в українських громадян бізнесу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні

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Йдеться про пансіонати, кафе та ресторани. «У тимчасово зайнятому курортному селищі Залізний Порт Скадовського району Херсонської області російська так звана «адміністрація» здійснює перепис та конфіскацію в українських громадян не перереєстрованого за російським законодавством бізнесу», - зазначається у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, російські загарбники готуються до нової масової перевірки мешканців Запорізької та Херсонської областей на лояльність.

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Зокрема планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків (зокрема банків та онлайн-освіти). Крім цього росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами півдня.

На блокпостах у мешканців питають про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою.