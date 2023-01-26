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Ракетна загроза: у кількох областях екстрені відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна загроза: у кількох областях екстрені відключення світла
фото ілюстративне

Аварійні відключення дозволять уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: війна росія окупанти Україна

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