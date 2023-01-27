Як довго Пентагон готовий забезпечувати Україну озброєнням: роз’яснення міноборони США

Речниця міноборони США заявила, що Путін, ймовірно, не планує найближчим часом завершувати війну

Сполучені Штати Америки готові надавати Україні танки Abrams та інше озброєння у довгостроковій перспективі. Про заявила речниця міноборони США Сабріна Сінгх це під час брифінгу.

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Сінгх не назвала точних дат, але зазначила, що ніхто не знає термінів завершення війни.

«Вона (війна – «Главком») може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін прийме таке рішення. Але не схоже, що він збирається приймати таке рішення. Тож ця робота може тривати до кінця року. Вона може тривати багато років. Тому надання цих Abrams через пакет USAID демонструє довгострокову відданість Україні», – заявила Сінгх.

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Нагадаємо, 25 січня, президент США Джо Байден у своїй заяві анонсував передачу Україні танків Abrams. Окрім того, США також нададуть Україні іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці.