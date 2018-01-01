Розмінування Донбасу триватиме 40 років – експерт

Експерт вважає, що розмінуванням мають займатися приватні компанії

Згідно з даними ООН, кожен рік війни екстраполюється на 10 років розмінування. На сьогоднішній день площа для розміновувати на сході країни вже перевищує 7 тисяч квадратних кілометрів. Про це розповів Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність», що є учасником діяльності Ради Європи, під час прес-конференції в



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Експерт вважає, що розмінуванням мають займатися приватні компанії

Згідно з даними ООН, кожен рік війни екстраполюється на 10 років розмінування. На сьогоднішній день площа для розміновувати на сході країни вже перевищує 7 тисяч квадратних кілометрів. Про це розповів Олександр Дічек, президент МГО «Міжнародна антитерористична єдність», що є учасником діяльності Ради Європи, під час прес-конференції в «Главкомі».

«За оцінками експертів, 10 років роботи коштуватиме країні приблизно 500-600 млн дол. На наш погляд, варто почати роботу з закону про протимінну діяльність, де має бути прописано план гуманітарного розмінування», - коментує експерт.

За словами Олександра Дічека, варто розрізняти оперативне та гуманітарне розмінування. Перший тип пов'язаний з проведенням воєнних дій та виконується військовослужбовцями. Другий тип, саме він і потрібний на сході, виконується окремими приватними компаніями. По закінченню розмінування, такі компанії видають документ, що засвідчує придатність регіону для життя та ведення господарства.

В 2013 році, президент України призначив головним відповідальним за розмінування органом – Міністерство оборони. На думку експерта, процесом гуманітарного розмінування мають займатися не державні установи, які фінансуються лише бюджетом України, а приватні компанії за рахунок залучення донорських коштів з міжнародних організацій. Ця система є прозорою, та значно швидшою.

Нагадаємо, Верховна Рада України цього року має ухвалити закони про національну безпеку, гуманітарне розмінування і протимінну діяльність. Про це повідомляла перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко. За її словами, це питання стане одним з пріоритетів Верховної Ради на наступну сесію.

Дивіться відео прес-конференції: