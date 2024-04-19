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Естонська розвідка назвала напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонська розвідка назвала напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат
Як зазначає розвідка, Україна змушена поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій
фото з відкритих джерел

Російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки

Ситуація на війні в Україні є складною. Російські війська зазнають значних втрат, хоча і мають певні успіхи. Водночас ЗСУ відчувають брак боєприпасів. Про це повідомляє Естонський розвідувальний центр, пише Err.

За даними естонської розвідки, російські окупанти здійснили тактичний прорив на північний захід від Авдіївки, а також просунулися вперед на 5 км. Також окупаційні сили утримують тиск на населений пункт Часів Яр, де вони просунулися з південного флангу.

ЗСУ потребують підтримки своїх західних партнерів, у пріоритеті брак боєприпасів, однак незапланованого відступу ЗСУ або прориву лінії фронту не спостерігається.

Україна змушена поступово відмовлятися від контролю територій, де немає підготовлених оборонних позицій або можливості для оборонних дій, додали в естонській розвідці.

На Луганському напрямку окупаційна армія РФ продовжує реорганізацію підрозділів – підрозділи, які діють на лінії фронту, відправляються в тил для відновлення і поповнення запасів, а їм на зміну приходять свіжі.

Донецький напрямок залишається основним напрямком наступальних дій ЗС РФ. Там зосереджена помітна частина російських військ. Естонська розвідка не очікує швидкого захоплення Часового Яру, оскільки місто має потужні оборонні укріплення, тож окупанти зазнають великих втрат у боях.

Інтенсивні бої тривають у напрямку Авдіївка-Мар'їнка. Росія просунулася в бік населеного пункту Первомайське.

У Запорізькій і Херсонській областях зберігається низька інтенсивність боїв. Щодня відбуваються бойові зіткнення прямими та далекобійними засобами ураження. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, попри атаки РФ.

Нагадаємо, війська РФ здійснили відносно значне тактичне просування на північний захід від Авдіївки, досягнувши околиць Очеретиного та увійшовши до Калинового, а ЗСУ відбили деякі позиції в цьому районі станом на 18 квітня.

До слова, триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: війна розвідка ЗСУ окупанти Часів Яр

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