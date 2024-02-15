Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
Вперше український морський безпілотник застосували 1 лютого цього року для ураження ракетного катера РФ
Український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».
«Морський дрон Magura 5 – це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Для виконання місій використовується безпілотне керування V5, що зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах, тим самим зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», – заявили розробники.
Magura 5 – багатоцільовий надводний корабель V-типу, що здатний виконувати різноманітні завдання:
- патрулювання;
- спостереження;
- розвідка;
- пошуково-рятувальні роботи;
- охорона морського флоту;
- протимінна боротьба;
- бойові місії.
Гідродинамічний корпус й витончений профіль дозволяють морському безпілотнику пересуватися приховано з чудовою маневровістю. Для зв’язку використовуються бездротові мережі з повітряним ретранслятором (mesh-радіо) або супутник.
Морський дрон оснащений:
- системою автопілотування;
- відеопідсистемами, зокрема нічного бачення;
- резервними модулями зв’язку;
- бойовою частиною.
Окрім цього, у нього входить наземна автономна станція керування, центр обробки даних, система транспортування і зберігання.
Magura 5: технічні характеристики
- висота над ватерлінією – 500 мм;
- корисне навантаження – 320 кг;
- дальність – 450 морських миль (приблизно 833 км);
- довжина – 5,5 м;
- ширина – 1,5 м;
- крейсерська швидкість – 22 вузли (40,7 км/год);
- максимальна швидкість – 42 вузли (77,8 км/год);
- зв’язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.
Видання Defense Express зазначило, що Magura V5 є найцікавішим надводним безпілотником, оскільки для його запуску не потрібна складна інфраструктура. Журналісти дійшли висновку, що пульт управління досить компактний й не більший за площиною, аніж звичайний ноутбук. Приблизна вартість комплексу сягає близько 10 млн грн.
Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.
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