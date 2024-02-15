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Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
Magura 5 може виконувати різноманітні завдання, а витончений профіль допомагає йому пересуватися приховано
фото: Navy Recognition

Вперше український морський безпілотник застосували 1 лютого цього року для ураження ракетного катера РФ

Український морський безпілотник Magura 5 був представлений компанією Спецтехноекспорт під час проведення виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023). Вперше його застосували 1 лютого 2024 року, коли шість безпілотників потопили російський ракетний катер «Івановєц».

«Морський дрон Magura 5 – це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Для виконання місій використовується безпілотне керування V5, що зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах, тим самим зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», – заявили розробники.

Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков» фото 1
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков» фото 2
фото: Spetstechnoexportht/facebook

Magura 5 – багатоцільовий надводний корабель V-типу, що здатний виконувати різноманітні завдання:

  • патрулювання;
  • спостереження;
  • розвідка;
  • пошуково-рятувальні роботи;
  • охорона морського флоту;
  • протимінна боротьба;
  • бойові місії.

Гідродинамічний корпус й витончений профіль дозволяють морському безпілотнику пересуватися приховано з чудовою маневровістю. Для зв’язку використовуються бездротові мережі з повітряним ретранслятором (mesh-радіо) або супутник.

Морський дрон оснащений:

  • системою автопілотування;
  • відеопідсистемами, зокрема нічного бачення;
  • резервними модулями зв’язку;
  • бойовою частиною.

Окрім цього, у нього входить наземна автономна станція керування, центр обробки даних, система транспортування і зберігання.

Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков» фото 3

Magura 5: технічні характеристики

  • висота над ватерлінією – 500 мм;
  • корисне навантаження – 320 кг;
  • дальність – 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • довжина – 5,5 м;
  • ширина – 1,5 м;
  • крейсерська швидкість – 22 вузли (40,7 км/год);
  • максимальна швидкість – 42 вузли (77,8 км/год);
  • зв’язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

Видання Defense Express зазначило, що Magura V5 є найцікавішим надводним безпілотником, оскільки для його запуску не потрібна складна інфраструктура. Журналісти дійшли висновку, що пульт управління досить компактний й не більший за площиною, аніж звичайний ноутбук. Приблизна вартість комплексу сягає близько 10 млн грн.

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

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Теги: безпілотник Україна корабель

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Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
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